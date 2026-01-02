14:07
В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более 200 кыргызстанцев

В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более 200 кыргызстанцев, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Уточняется, что всего из региона депортировали более 1 тысячи 760 граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции. Наибольшее число составили выходцы из Узбекистана — 986 человек. Следующими по количеству идут граждане Таджикистана — 412 случаев привлечения к ответственности. Далее следуют представители КР — 204 гражданина. За ними расположены азербайджанцы — 72 случая, казахи — 64 факта нарушения закона.

Федеральная служба судебных приставов подчеркивает важность своевременного оформления разрешения на временное проживание и предупреждает, что просрочка сроков грозит административной ответственностью, включая штраф размером от 2 тысяч до 5 тысяч рублей и возможную депортацию из страны согласно Кодексу об административной ответственности РФ. 

Всем приезжим рекомендуется заранее подавать уведомления в миграционную службу и вовремя получать необходимую документацию.
