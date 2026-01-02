В Иране продолжаются массовые протесты на фоне экономического кризиса

В Иране уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста, вызванные резким ухудшением экономической ситуации в стране. Демонстрации охватили Тегеран и ряд крупных городов, включая Исфахан и Шираз.

Поводом для протестов стало обесценивание иранского риала, рост цен на продукты и товары первой необходимости, а также высокая инфляция. Участники акций выступают с социально-экономическими требованиями, однако во многих городах звучат и политические лозунги.

По данным зарубежных СМИ, в ряде регионов протесты переросли в столкновения с силами безопасности. Сообщается о погибших и раненых, десятки человек задержаны. Власти усилили присутствие полиции и подразделений безопасности, фиксируются ограничения на работу интернета и соцсетей.

Официальные власти Ирана заявляют, что контролируют ситуацию, и возлагают ответственность за беспорядки на «внешнее вмешательство».