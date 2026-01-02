МВД призвало кыргызстанцев сообщать о фактах бытового насилия в праздничные дни

В период длительных выходных и праздничных дней органы внутренних дел фиксируют рост семейно-бытовых конфликтов, часть из которых перерастает в правонарушения и уголовные преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По их данным, большинство тяжких последствий — телесные повреждения, угрозы и факты домашнего насилия — совершаются на фоне бытовых ссор, употребления алкоголя и утраты самоконтроля.

В МВД отметили, что в праздничные дни сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме и оперативно реагируют на все сообщения о нарушениях общественного порядка и семейно-бытовых конфликтах.

Любое обращение граждан подлежит обязательной проверке и правовой оценке. МВД КР

В ведомстве напомнили, что применение физической силы, угрозы, психологическое давление и оскорбления являются нарушением закона, а так называемые «семейные разборки» не считаются частным делом, если затрагиваются права, здоровье и безопасность граждан. Ответственность за противоправные действия наступает независимо от степени родства и обстоятельств.

Особое внимание милиция уделяет случаям насилия в отношении женщин, детей и пожилых людей. Каждое такое сообщение рассматривается принципиально, меры реагирования принимаются незамедлительно.