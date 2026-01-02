14:08
Общество

Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды

Фото из интернета. С 1 февраля начнутся проверки такси без лицензий

Управление патрульной службы милиции обратилось к водителям такси с призывом до 1 февраля 2026 года пройти установленную процедуру и собрать полный пакет документов для получения лицензии на осуществление таксомоторной деятельности.

С1 февраля сотрудники УПСМ начнут целенаправленные профилактические рейды по выявлению водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без соответствующей лицензии. В отношении нарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.

МВД хочет упорядочить работу такси: опрятный вид, фото водителя, несудимость

 В УПСМ подчеркнули, что каждому водителю такси необходимо заблаговременно пройти лицензирование и привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. Соблюдение установленных норм, отметили в ведомстве, является важным условием обеспечения безопасности пассажиров и порядка на дорогах.

 

Справка 

Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, предназначенные для междугородних движений (более 60 километров), а также легковыми автомобилями — такси, имеющих более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

Для юридических лиц:

  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копии документов о наличии производственно-технической базы (смотровая яма для проведения предрейсового техосмотра; помещение для проведения ежедневного предрейсового медицинского освидетельствования водителей; класс для проведения инструктажа по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и охране труда водителей);
  • копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
  • сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
  • копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Лицензия на пассажирские перевозки автомобильным транспортом действует в течение одного календарного года.

Для физических лиц:

  • копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления авто;
  • копия акта о прохождении техосмотра;
  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копия договора с юридическим или физическим лицом, имеющим на праве собственности или на праве оперативного управления производственно-техническую базу для проведения ежедневного предрейсового техосмотра автомобильных транспортных средств и медосмотра водителей;
  • копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
  • медицинская справка о состоянии здоровья установленной формы;
  • справка об отсутствии судимости.


Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, имеющих не более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:

Для юридических лиц:

  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
  • копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
  • копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).

Для физических лиц:

  • копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления транспортом;
  • копия акта о прохождении техосмотра;
  • копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
  • копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
  • медсправка о состоянии здоровья установленной формы;
  • справка об отсутствии судимости.

Водители, управляющие автомобилями с правым рулем, не смогут получить лицензию для работы в такси.
