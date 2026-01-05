Распивал спиртное. Материалы дела уже бывшего инспектора направлены в суд

Пресс-служба УПСМ Бишкека прокомментировала распространившийся в соцсетях видеоматериал, где зафиксированы грубые нарушения общественного порядка. Сотрудник муниципальной инспекции мэрии в форменной одежде распивает спиртные напитки, а также справляет нужду в общественном месте.

Работники управления Патрульной службы милиции по ГУВД столицы отреагировали на данный факт. В результате проведенных мероприятий граждане К.У.Б., 1975 года рождения, и И.Р.Б., 1975 года рождения, доставлены в Ленинское РУВД для дальнейших процессуальных действий.

По собранным материалам действиям указанных лиц суд даст правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.

УПСМ подчеркивает, что любые проявления неуважения к общественным нормам и требованиям закона, независимо от занимаемой должности и ношения форменной одежды, будут получать принципиальную и жесткую правовую оценку.

Ранее сообщалось, что сотрудник муниципальной инспекции уже освобожден от занимаемой должности за нарушение норм профессиональной этики.