Общество
Сюжет: Нападение США на Венесуэлу

Спортивный костюм, в котором был захваченный Николас Мадуро, стал хитом продаж

Спортивный костюм, в котором был захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро, стал в Соединенных Штатах хитом продаж. Серый флисовый Nike Tech уже несколько дней обсуждают пользователи соцсетей.

Блогеры отмечают, что «лук Мадуро» раскупили за считаные часы.

«У нас в США мы много говорим о Nike Tech Fleece. Каждый член банды, каждый наркоторговец носит именно такой костюм. «О, нет, мы не должны судить [по внешнему виду]». Но как можно этого не делать? Я имею в виду, говорят, что мы не должны судить о книге по ее обложке. Но если книга называется «Как совершить преступление», а автор полностью одет в Heather Gray Tech Fleece, возможно, нам стоит начать судить по обложкам, мужик», — написал в соцсетях блогер и музыкант Фрэнк Нитти.

Фотографии захваченного президента неожиданно увеличили продажи костюмов Nike. В американском онлайн-магазине Nike почти все размеры этой модели и расцветки раскупили за несколько часов. На различных маркетплейсах полный костюм можно приобрести за $90.
