Общество

Не только водители: милиция в Бишкеке взялась за дисциплину пешеходов

В Бишкеке управление Патрульной службы милиции проводит профилактический рейд «Пешеход», направленный на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Как сообщили в ведомстве, в ходе рейда милиционеры выявляют нарушения Правил дорожного движения и составляют протоколы в соответствии со статьей 190 Кодекса о правонарушениях. Одновременно с этим с гражданами проводят разъяснительные работы, направленные на повышение культуры и дисциплины на дорогах.

В УПСМ напомнили, что соблюдение ПДД является обязанностью как водителей, так и пешеходов, и призвали всех участников движения проявлять взаимное уважение и ответственность.
