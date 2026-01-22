Более 3 тысяч опор линий электропередачи обновили в Нарынской области. Об этом сообщили в НЭСК.

Отмечается, что в регионе в прошлом году обновили инфраструктуру электросетей и установили 3,2 тысячи железобетонных опор.

Больше всего опор установили в Ат-Башинском районе — 771, а также в Кочкорском районе, где установили 577 опор, в Нарынском районе — 496. Работы проведены и в Ак-Талинском, Джумгальском и Тогуз-Тороуском районах.

В новом году планируется выпуск 5 тысяч 316 железобетонных изделий и опор. С началом ремонтной кампании в области установят еще 2 тысячи 560 опор.

Ранее созданная производственная база позволяет полностью закрыть потребности предприятия в опорах и отказаться от закупок у поставщиков, ускорив темпы модернизации сетей, отметили в НЭСК.