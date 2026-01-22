11:47
Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кош»

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кош» режиссера Тимура Айдарали.

Азирет — талантливый архитектор. Чтобы прокормить семью, он вынужден сменить чертежи небоскребов на лопату могильщика. Азирет сталкивается с суровым ультиматумом тещи: либо он находит «настоящую» работу, либо теряет жену и ребенка. Сможет ли Азирет построить дом своей мечты, начав с копания чужих могил? И какова цена успеха в мире, где все решают деньги?

Режиссер: Тимур Айдарали.
Жанр: комедия, драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском).
Актеры: Даниель Ниязов, Нурсеит Тологонов, Айгерим Уразбаева, Сапина Когоева.
