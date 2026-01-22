11:47
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Азиза Абдирасулова получила премию Совета Европы имени Рауля Валленберга

Кыргызстанская правозащитница Азиза Абдирасулова удостоена премии Совета Европы имени Рауля Валленберга. Об этом сообщает его департамент по работе со СМИ.

из архива
Фото из архива. Правозащитница Азиза Абдирасулова получила премию Совета Европы имени Рауля Валленберга

Уточняется, что награждение — это знак признания усилий активистки «по защите основных прав человека с особым акцентом на права заключенных, свободу от пыток и право на мирные собрания».

«Азиза Абдирасулова, одна из первых независимых правозащитниц в Кыргызстане, систематически документировавших пытки и произвольные задержания, сохранила и предала факты огласке, когда было бы проще промолчать. В то время, когда внимание сосредоточено на глобальных геополитических сдвигах и кризисах, она напоминает нам, что премия Рауля Валленберга возвращает фокус внимания на правозащитников», — говорится в сообщении.

Шведский дипломат Рауль Валленберг использовал свой статус, чтобы спасти десятки тысяч евреев от Холокоста. В 2014-м Совет Европы учредил премию его имени. Она присуждается за выдающиеся гуманитарные достижения отдельного человека, группы лиц или организации.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/358810/
просмотров: 1055
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитница Азиза Абдирасулова заявила об угрозах в свой адрес
Правозащитница Азиза Абдирасулова вернулась в Кыргызстан
Никто за ней не следил — Садыр Жапаров об отъезде из страны Азизы Абдирасуловой
Спецдокладчик ООН призвала власти Кыргызстана не преследовать Азизу Абдирасулову
Абдирасулова может вернуться на родину. Ей ничего не угрожает — Байсалов
Коркутуулар болду. Азиза Абдирасулова Кыргызстандан чыгып кеткенин түшүндүрдү
Поступали угрозы. Азиза Абдирасулова объяснила свой выезд из Кыргызстана
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Судья, оправдавший обвиняемых по кемпир-абадскому делу, подал в отставку
В ГУВД сообщили, почему Бектемира Толон уулу доставили в милицию
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы В России журналистам запретили фотографировать пленарны...
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
11:02
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
10:57
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime