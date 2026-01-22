Кыргызстанская правозащитница Азиза Абдирасулова удостоена премии Совета Европы имени Рауля Валленберга. Об этом сообщает его департамент по работе со СМИ.

Фото из архива. Правозащитница Азиза Абдирасулова получила премию Совета Европы имени Рауля Валленберга

Уточняется, что награждение — это знак признания усилий активистки «по защите основных прав человека с особым акцентом на права заключенных, свободу от пыток и право на мирные собрания».

«Азиза Абдирасулова, одна из первых независимых правозащитниц в Кыргызстане, систематически документировавших пытки и произвольные задержания, сохранила и предала факты огласке, когда было бы проще промолчать. В то время, когда внимание сосредоточено на глобальных геополитических сдвигах и кризисах, она напоминает нам, что премия Рауля Валленберга возвращает фокус внимания на правозащитников», — говорится в сообщении.

Шведский дипломат Рауль Валленберг использовал свой статус, чтобы спасти десятки тысяч евреев от Холокоста. В 2014-м Совет Европы учредил премию его имени. Она присуждается за выдающиеся гуманитарные достижения отдельного человека, группы лиц или организации.