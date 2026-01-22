Лучшему учителю года Элзат Асановой вручили ключи от однокомнатной квартиры

Победительнице республиканского конкурса «Лучший учитель года — 2025» Элзат Асановой вручили ключи от однокомнатной квартиры в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Фото пресс-службы Министерства просвещения

Педагог — мама пятерых детей. Ее старшая дочь учится в 9-м классе. Элзат Асанова рассказала, что, когда дети будут приезжать на учебу, эта квартира станет для них постоянным семейным очагом.

Элзат Асанова работает учителем кыргызского языка и литературы в общеобразовательной школе № 22 имени К.Уметалиева в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области. Она победила в республиканском туре профессионального конкурса и завоевала главный приз — квартиру.