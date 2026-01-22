11:48
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Автономия для госбольниц в КР. Платные услуги подорожают

Проект постановления кабмина «О реализации Указа президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, целью проекта является предоставление большей автономии 20 государственным организациям здравоохранения для расширения их полномочий в управленческой и финансовой деятельности.

«На сегодня госбольницы сталкиваются с системными проблемами, такими как недостаточная финансовая и управленческая самостоятельность, особенно в кадровой политике, ограниченность возможностей по привлечению дополнительных ресурсов и внедрению современных методов управления, что отражается на их низкой конкурентоспособности по сравнению с частным сектором. В этой связи проектом постановления кабмина предлагается ввести режим апробации новых подходов», — говорится в сообщении.

Читайте по теме
Около 20 больниц в Кыргызстане получат автономию

Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономики и коммерции разработает и утвердит методологию формирования тарифов на платные услуги, учитывающие обязательные льготы для социально уязвимых слоев населения.

«Предлагаемая методика формирования тарифов направлена на создание конкурентоспособной ситуации в организациях здравоохранения, увеличение объемов финансовых средств и рост мотивации медработников в расширении спектра оказания платных медицинских и немедицинских услуг. Предлагаемая методика расчета тарифов не повлечет необоснованного роста цен на медицинские услуги, а лишь обеспечит справедливое ценообразование с учетом рентабельности, инфляции, роста коммунальных затрат и других факторов, влияющих на стоимость услуги», — подчеркивают в МЗ КР.

По их данным, в настоящее время цены в государственных организациях здравоохранения в два-три раза ниже аналогичных услуг в частных медицинских центрах.

«Предварительные расчеты показали, что стоимость оказываемых платных услуг вырастет на 35-50 процентов, что по-прежнему будет в два раза дешевле частных. При положительных результатах апробационного режима планируется поэтапное масштабирование данных механизмов на все государственные организации здравоохранения. Это позволит сформировать устойчивую структурно-функциональную модель организации здравоохранения, ориентированную на потребности населения и эффективное управление ресурсами», — добавили в министерстве.

По итогам апробационного периода будет проведен анализ. До 1 апреля 2027 года будет представлен отчет с выводами и предложениями по реформированию всей системы здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/358841/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Как будут работать больницы в новогодние каникулы — Минздрав
Около 20 больниц в Кыргызстане получат автономию
На 36 процентов подорожали жилые дома в Кыргызстане в 2025 году
Можно и плакать, и радоваться. Чиновник о росте цен на сельхозпродукцию
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
ГУОБДД предупреждает о недопустимости повышения платы за проезд в такси
Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК
В Иссык-Кульской области хотят построить больничный комплекс на 550 коек
Майские праздники. О режиме работы больниц рассказали в Минздраве
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы В России журналистам запретили фотографировать пленарны...
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
11:02
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
10:57
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime