Автономия для госбольниц в КР. Платные услуги подорожают

Проект постановления кабмина «О реализации Указа президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения» вынесен на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, целью проекта является предоставление большей автономии 20 государственным организациям здравоохранения для расширения их полномочий в управленческой и финансовой деятельности.

«На сегодня госбольницы сталкиваются с системными проблемами, такими как недостаточная финансовая и управленческая самостоятельность, особенно в кадровой политике, ограниченность возможностей по привлечению дополнительных ресурсов и внедрению современных методов управления, что отражается на их низкой конкурентоспособности по сравнению с частным сектором. В этой связи проектом постановления кабмина предлагается ввести режим апробации новых подходов», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения совместно с Министерством экономики и коммерции разработает и утвердит методологию формирования тарифов на платные услуги, учитывающие обязательные льготы для социально уязвимых слоев населения.

«Предлагаемая методика формирования тарифов направлена на создание конкурентоспособной ситуации в организациях здравоохранения, увеличение объемов финансовых средств и рост мотивации медработников в расширении спектра оказания платных медицинских и немедицинских услуг. Предлагаемая методика расчета тарифов не повлечет необоснованного роста цен на медицинские услуги, а лишь обеспечит справедливое ценообразование с учетом рентабельности, инфляции, роста коммунальных затрат и других факторов, влияющих на стоимость услуги», — подчеркивают в МЗ КР.

По их данным, в настоящее время цены в государственных организациях здравоохранения в два-три раза ниже аналогичных услуг в частных медицинских центрах.

«Предварительные расчеты показали, что стоимость оказываемых платных услуг вырастет на 35-50 процентов, что по-прежнему будет в два раза дешевле частных. При положительных результатах апробационного режима планируется поэтапное масштабирование данных механизмов на все государственные организации здравоохранения. Это позволит сформировать устойчивую структурно-функциональную модель организации здравоохранения, ориентированную на потребности населения и эффективное управление ресурсами», — добавили в министерстве.

По итогам апробационного периода будет проведен анализ. До 1 апреля 2027 года будет представлен отчет с выводами и предложениями по реформированию всей системы здравоохранения.