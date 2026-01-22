Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу на заседании парламента заявил, что этой зимой в Бишкеке наблюдается меньше смога, чем в предыдущие годы.

По его словам, в отдельные дни по показателям столица даже попадала в зеленую зону.

«Городские власти провели хорошую работу по устранению смога. Сейчас смог не такой, как был каждый год, мы это все видим. Городские власти используют различные методы и работают над очищением Бишкека. Мы должны поблагодарить за это. Конечно, смог не исчез совсем, но в этом году его меньше», — сказал торага.

Напомним, 21 января в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 21.00 Бишкек находился на первом месте. Статус города был отмечен как «опасный». До этого в январе воздух в столице еще как минимум дважды признавался самым грязным и опасным, в некоторые дни показатели спускались на третье место.