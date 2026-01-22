На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов

Федерация профессиональных союзов Кыргызстана начала эффективно использовать свое имущество. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ФПС Мурадил Джумадилде уулу.

По его словам, главной ассоциацией с ФПС всегда были путевки.

«Но сама суть создания профсоюзов — защита трудовых прав трудящихся. К сожалению, ФПС в основном занималась разделением власти, распределением имущества и путевок, а не основной функцией. Однако в 2024-м пришла новая команда. Прошло ровно два года, и уже появились достижения», — сказал Мурадил Джумадилде уулу.

Он напомнил, что имущество ФПС передали в оперативное управление управделами президента.

«Это связано с тем, что профсоюзы неэффективно использовали его. Деньги, которые выделяли на развитие, уходили не по назначению. В итоге наши пансионаты находились в плачевном состоянии. С момента передачи объектов управделами главы государства на капитальный ремонт и строительство новых корпусов в общей сложности выделило 1,1 миллиарда сомов. Это деньги Фонда оздоровления трудящихся. Как известно, до 1 января 2028 года наложен мораторий на выдачу путевок. Все деньги сейчас направляют на ремонт пансионатов, чтобы люди могли укреплять свое здоровье в нормальных условиях», — отметил Мурадил Джумадилде уулу.

Он добавил, что на сегодня у федерации в управлении осталось пять объектов, доходы от которых смогли поднять на 71 процент. «Это говорит о том, что мы начали эффективно использовать наше имущество», — подчеркнул председатель ФПС.