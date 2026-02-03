16:14
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

В КР утвердили новый порядок защиты детей, вовлеченных в уголовный процесс

Кабинет министров утвердил новый порядок взаимодействия государственных органов и местных властей при выводе ребенка из системы уголовного судопроизводства. Документ направлен на защиту наилучших интересов несовершеннолетних и реализацию норм Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно постановлению, утвержден механизм межведомственного сотрудничества при сопровождении ребенка на всех этапах — от фиксации случая до его реабилитации и возвращения в безопасную среду. В программе участвуют сразу несколько госструктур, включая органы соцзащиты, образования, здравоохранения, юстиции и местного самоуправления.

Отмечено, что Министерство труда, социальной защиты и миграции создаст единую электронную базу отчетности для обмена информацией между ведомствами. При этом особо подчеркивается соблюдение законодательства о защите персональных данных.

Все мероприятия финансируются в рамках уже утвержденных бюджетов министерств и ведомств, задействованных в программе. Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/360334/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создают консорциум поддержки малого и среднего бизнеса
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
Ломбарды на пороге больших перемен: кабмин вводит новые жесткие стандарты
Кабмин утвердит новые финансовые гарантии для инвесторов в особых зонах
Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР
В кабмине Кыргызстана подвели итоги 2025 года
В КР обсуждают новые требования к безопасности пищевой продукции и импорту
Кыргызстан и Казахстан согласовали радиочастоты на границе
Кабмин резко снизил цену на тонировку: теперь от 35 до 75 тысяч сомов
Кабмин предлагает присваивать иностранцам ПИН прямо на границе
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
15:56
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом и...
15:43
Эдиль Байсалов рассказал, кто станет следующим президентом Кыргызстана
15:37
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду
15:31
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
15:30
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей