Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году

В рамках перехода на 12-летнее образование в новом 2026/2027 учебном году больших перескоков из одного класса в другой не будет. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства просвещения Ольга Брызгалова.

Она напомнила, что в прошлом году в школу принимали сразу в первый и второй классы детей шести- и семилетнего возраста.

«На следующий год будут принимать детей шестилетнего возраста. И если родители думают, что семилетние дети пойдут во второй класс, то это неверно. Все дети пойдут, как положено, в первый класс 12-летней школы», — сказала Ольга Брызгалова.

Доктор педагогических наук, профессор Абакир Мамытов добавил, что в переходный период использовали две программы для детей — подготовленных по «Наристе» и неподготовленных. В следующем году будет одна программа.

«В перспективе предстоит еще один важный вопрос — реализация профильного обучения. Над его концепцией в настоящее время трудится рабочая группа. Когда документ будет предложен школе, наверняка, встанет немало вопросов», — не исключил он.

На брифинге отмечено, что в рамках обновления содержания образования продолжается непрерывное обучение учителей.