30 января департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций совместно с Чуй-Бишкекским региональным управлением провел проверку пассажирских перевозок по маршруту Бишкек — Токмок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, через социальные сети поступили обращения граждан о том, что после 19.00 по маршруту Бишкек — Токмок микроавтобусы не курсируют, в связи с чем пассажиры вынуждены пользоваться услугами такси. В ходе мониторинга проблемных маршрутов установлено, что по пятницам и субботам число пассажиров, следующих из столицы в Токмок, превышает обычные показатели.

В целях решения данного вопроса 2 февраля департамент провел совещание с представителями ОсОО, обслуживающих маршрутные линии № 350 и 353. На совещании отмечено, что в выходные пассажиропоток увеличивается, однако после 20.00 число пассажиров снижается, в результате чего водители не могут покрыть свои расходы.

По итогам совещания принято решение обеспечить достаточное количество рейсов и бесперебойную перевозку пассажиров. В случае необходимости по маршруту будут дополнительно выпускать резервные микроавтобусы сверх утвержденного расписания, а также увеличивать количество рейсов.