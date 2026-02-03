Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение

Заместитель председателя Союза водителей Кыргызстана Дуйшеналы Токтакунов заявил, что система подготовки водителей долгие годы работала формально, что приводило к авариям, коррупции и отсутствию базовых навыков у тысяч выпускников автошкол. Об этом он заявил на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

Токтакунов рассказал, что по всей стране функционировало 275 частных автошкол, где курс длился всего 2–3 месяца, но качество подготовки оставалось крайне низким. Многие кандидаты сдавали экзамены десятки раз, а часть учащихся — продолжала рассчитывать на неформальные схемы.

Токтакунов подчеркнул, что около 12 процентов водителей получали права благодаря коррупционным связям, не имея минимальных знаний.

Токтакунов отметил, что новая экзаменационная система полностью переведена на искусственный интеллект и исключает влияние человеческого фактора. Теперь сдать можно только при достаточном уровне подготовки.

В завершение Токтакунов призвал граждан поддержать реформу подготовки водителей.