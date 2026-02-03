16:14
Общество

Разница как небо и земля: почему подготовка пилота длится до 10 лет

Директор Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова Улан Курманов в интервью «Биринчи радио» заявил, что подготовка профессионального пилота требует многолетнего обучения и не сопоставима с курсами для водителей, вокруг которых сейчас идет активная дискуссия в обществе.

из интернета
Фото из интернета. Директор Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова Улан Курманов
По его словам, сравнение обучения водителей и пилотов некорректно, поскольку уровень ответственности и требования к квалификации в авиации на порядок выше: «Профессиональный пилот готовится не месяц и не год. В мировой практике полноценная подготовка занимает от семи до десяти лет».

Улан Курманов отметил, что в структуру подготовки входит как минимум до двух лет теоретического обучения, после чего проходят 8–12 месяцев интенсивной летной практики, необходимой для получения международной летной лицензии.

Он подчеркнул, что за этот период курсанты не просто учатся управлять воздушным судном, но и осваивают сложные навыки принятия решений, работу в экстремальных ситуациях, взаимодействие с диспетчерами, международные требования по безопасности.

По мнению Курманова, появляющееся в соцсетях мнение о том, что «пилота можно подготовить за месяц», вводит граждан в заблуждение: «Такое утверждение не соответствует реальности и создает ненужное напряжение в обществе. Подготовка пилота и водителя — это две разные сферы, их нельзя сравнивать. Разница между ними — небо и земля».

Он подчеркнул, что даже подготовка водителей должна быть более ответственной, поскольку речь о безопасности людей на дорогах: «Ответственность за подготовку водителя тоже должна быть высокой. От уровня его знаний зависит жизнь пассажиров и других участников дорожного движения».
