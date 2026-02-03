16:15
Общество

Акылбек Эшимов избран новым президентом Федерации кок-бору Кыргызстана

Сегодня в Бишкеке состоялось очередное собрание Федерации кок-бору Кыргызстана, на котором делегаты избрали ее нового руководителя. Пост президента занял Акылбек Эшимов.

Акылбек Эшимов избран новым президентом Федерации кок-бору Кыргызстана

В работе собрания приняли участие 74 делегата. Они заслушали отчет предыдущего главы федерации Рамиса Жунусалиева и единогласно приняли его заявление об уходе по собственному желанию.

Акылбек Эшимов ранее был депутатом Жогорку Кенеша (2011-2015), затем возглавлял Национальную федерацию по борьбе алыш курош (2015-2022). В последние годы руководил Кара-Суйской федерацией кок-бору.

Напомним, в декабре прошлого года Рамис Жунусалиев задержан по подозрению в мошенничестве. Следственные мероприятия по этому делу продолжаются.
