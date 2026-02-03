16:15
Общество

Бишкек может запустить городские поезда: мэрия изучает вопрос

В мэрии Бишкека начали прорабатывать возможность использования железнодорожного транспорта как альтернативного вида городских пассажирских перевозок.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, эта тема обсуждалась на рабочем совещании в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Совещание прошло под председательством заместителя мэра Рамиза Алиева с участием специалистов профильного департамента, муниципального предприятия «Центр цифровых технологий», представителей управления пассажирских перевозок ГП «Кыргыз темир жолу», а также предприятия «Тулпар».

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
Главный акцент сделан на том, что существующая железнодорожная сеть может стать доступным и быстрым способом передвижения горожан, особенно в часы пик. Участники обсудили сценарии интеграции железнодорожных линий с действующей маршрутной сетью.

В частности, предложено открытие новых автобусных маршрутов, которые будут соединять автовокзалы и железнодорожные станции с жилыми массивами и ключевыми точками города. Такой подход обеспечит удобные пересадочные узлы и снизит нагрузку на дороги.

Отдельный блок совещания был посвящен цифровому сопровождению будущих перевозок: внедрению GPS-мониторинга поездов и отображению расписаний железнодорожного и наземного транспорта в режиме реального времени в приложении «Мой город».

По итогам обсуждения ответственным ведомствам поручено проработать технические, логистические и организационные аспекты проекта. В мэрии отмечают, что развитие альтернативных видов транспорта станет частью стратегии устойчивой мобильности Бишкека.
Версия для печати
