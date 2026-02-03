16:15
Общество

Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики

По данным Нацстаткома, на 1 декабря 2025 года численность постоянного населения Кыргызстана достигла 7 миллионов 395 тысяч человек.

За январь–ноябрь 2025 года население страны увеличилось на 112,8 тысячи человек, и основным фактором роста стала естественная прибавка.

Согласно информации госпредприятия «Кызмат», за этот период в стране зарегистрированы:

  • 127,8 тысячи новорожденных;
  • 29,3 тысячи случаев смерти.

Наибольший естественный прирост отмечен в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Наименьший показатель зафиксирован в Бишкеке, где темпы роста традиционно ниже из-за демографической структуры столицы.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/360404/
просмотров: 480
