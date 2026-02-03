Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью 24.kg резко высказался о политических процессах прошлых лет и своем отношении к понятию демократии в кыргызском контексте.

По его словам, общество устало от того, что многие годы политика сводилась к «играм элит», в которых, по его выражению, участвовали всего «200-300 человек или 200-300 семей». Именно из-за этого, отметил Эдиль Байсалов, демократические процедуры перестали восприниматься как инструмент развития и превратились в дискредитированное понятие.

«Я уже в те годы, когда все это стало ассоциироваться с демократией, давно разочаровался. Это превратилось в ругательное слово, потому что нашему народу это все не нравилось. Игры элит, которые жили сами для себя, разрушили доверие», — сказал он.

Чиновник отметил, что еще во время президентских выборов 2017 года пришел к выводу: при тогдашнем президенте Алмазбеке Атамбаеве изменения были невозможны.

«Главное было пережить Атамбаева, дальше изменения пойдут. Я поддерживал кандидатуру Омурбека Бабанова и говорил ему: «Вы должны изменить Конституцию, вернуть президентскую модель и закрутить гайки, заставить страну работать»», — заявил Байсалов.

Он подчеркнул, что Кыргызстану необходим длительный и последовательный процесс внутренней трансформации. «Это может занять 20 или 30 лет. Но главное — работать над собой и менять страну изнутри», — сказал зампред кабмина.