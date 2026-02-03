Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта

В Самарканде со 2 по 4 февраля проходит консультативное заседание Комитета по фетвам при Совете руководителей духовных управлений государств — членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает ДУМК Кыргызстана.

По их данным, одной из тем заседаний стало определение начала месяца Рамазан и даты праздника Орозо айт. Участники обсуждают различные методологические подходы к установлению этих дат и обмениваются богословскими позициями.

Встреча организована Духовным управлением мусульман Узбекистана. В ней участвуют члены Комитета по фетвам, руководители религиозных институтов и известные исламские ученые из тюркских стран. Кыргызстан на мероприятии представляют заведующий отделом информационного обеспечения населения ДУМК КР Абибилла ажы Кадырбердиев и специалист отдела Баястан Марат уулу.

Фото ДУМК. Абибилла ажы Кадырбердиев и Марат уулу

На церемонии открытия заместитель председателя ДУМ Узбекистана Зайниддин Эшонкулов отметил историческое и духовное значение Самарканда как одного из ключевых центров исламского мира и Великого шелкового пути.

Заместитель генерального секретаря ОТГ, доктор Мирвохид Азимов подчеркнул символичность проведения заседаний в Самарканде и отметил, что работа Совета по фетвам направлена на развитие сотрудничества по религиозным вопросам и укрепление духовного единства тюркских государств.

Помимо календарных вопросов, участники также рассматривают актуальные темы исламского права, включая вопросы «ушра» в сельском хозяйстве и влияние производственных затрат.

Также обсуждены возможности и ограничения применения искусственного интеллекта в процессах вынесения и получения фетв.

Напомним, в прошлом году VI саммит председателей духовных управлений стран — членов ОТГ впервые прошел в Кыргызстане.