Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения

Священный месяц Орозо в Кыргызстане в этом году начнется 19 февраля. Об этом сегодня сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По предварительным расчетам, при продолжительности поста 29–30 дней месяц Рамазан завершится 19 или 20 марта. В связи с этим Орозо айт ожидается 20 или 21 марта — окончательная дата будет определена ближе к завершению поста.

Духовное управление мусульман КР составило предварительный календарь Орозо на 2026 год. В нем вы найдете расписание для постящихся — время начала воздержания и разговения в разных городах страны. Окончательные данные будут уточнены и обновлены ближе к началу поста.