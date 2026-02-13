02:34
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения

Священный месяц Орозо в Кыргызстане в этом году начнется 19 февраля. Об этом сегодня сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По предварительным расчетам, при продолжительности поста 29–30 дней месяц Рамазан завершится 19 или 20 марта. В связи с этим Орозо айт ожидается 20 или 21 марта — окончательная дата будет определена ближе к завершению поста.

Духовное управление мусульман КР составило предварительный календарь Орозо на 2026 год. В нем вы найдете расписание для постящихся — время начала воздержания и разговения в разных городах страны. Окончательные данные будут уточнены и обновлены ближе к началу поста.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/360965/
просмотров: 40926
Версия для печати
Материалы по теме
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Муфтий Кыргызстана: Наступил Раджаб, до Рамазана осталось два месяца
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
В ДУМК рассказали, в какое время начнется праздничный Айт намаз
Кадыр тун. Что следует делать в эту ночь
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, пятница
23:37
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди
20:58
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским
20:17
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися