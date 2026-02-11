До 80 процентов мужчин страдают простатитом. О причинах рассказали медики

Простатит — это воспаление предстательной железы и самое распространенное мужское заболевание. По различным данным, от 20 до 80 процентов мужчин старше 25 лет страдают этим недугом.

Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, причинами развития простатита являются перенесенные заболевания мочеполовой системы, хронические воспалительные заболевания организма, вызванные вирусами, бактериями и простейшими.

Риск развития заболевания мочеполовой системы увеличивается в результате:

переохлаждения;

местных травм;

мочекаменной болезни;

большого количества половых партнеров;

погрешности в питании (большое количество острой, кислой, соленой, маринованной пищи);

злоупотребления алкоголем;

недостаточного употребления воды;

нерегулярного режима мочеиспускания;

хронических воспалительных заболеваний;

малоподвижного и сидячего образа жизни.

Чаще всего заболевание протекает бессимптомно или со стертой клинической картиной.

На первых порах наблюдается болезненное, затрудненное мочеиспускание, частые позывы к опорожнению мочевого пузыря, возникающие преимущественно ночью. Затем появляются боли в промежности, в области над лобковой костью, в области заднего прохода, при дефекации. Боли могут отдавать в крестец, половой член, яички. Нарушается сексуальная функция, возникают проблемы с эякуляцией.

«Простатит требует обязательного лечения и контроля. Недолеченная или запущенная форма болезни может вызвать целый ряд осложнений: воспаление семенных пузырьков, яичек и придатков, склероз предстательной железы, бесплодие, аденома и другое», — предупреждают медики.