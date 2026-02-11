Около 20 процентов торговли в мировом секторе рыболовства — результат мошенничества, сообщает Служба новостей ООН.
По ее данным, это значительно более высокий показатель, чем в сфере торговли мясом, фруктами и овощами, главным образом из-за разнообразия видов.
Сегодня на прилавках магазинов и рынков можно увидеть огромное количество сортов рыбы и морепродуктов — более 12 тысяч, и мошенники нередко используют это в целях получения легкой прибыли.
В новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) мошенничество в рыбном секторе определяется как «преднамеренная практика, направленная на введение других в заблуждение», и включает несколько категорий. И вот лишь некоторые из них:
- фальсификация — например, добавление красителей, благодаря которым тунец или лосось выглядит более свежим;
- подделка — например, «изготовление креветок» из соединений на основе крахмала;
- имитация — например, продажа рыбного фарша как «крабовых палочек»;
- перенаправление — распространение легальной продукции вне предназначенных для нее рынков;
- ложное позиционирование или маркировка: мошенники заявляют об «экологичности» продукции или вводят покупателей в заблуждение о ее происхождении и сроках годности;
- подмена видов — например, продажа тилапии под видом красного луциана.
Как отмечают в ФАО, мошенничество в сфере торговли рыбой и морепродуктами может наносить вред здоровью человека, окружающей среде и экономическим системам.
По данным организации, от «рыбного» мошенничества не застрахованы ни один континент и ни одна страна — от Латинской Америки до Азии. Только в США до трети всей рыбной продукции продается в упаковке с неверной или неточной информацией. При этом проверку проходит только около 1 процента такой продукции.
Рестораны, подчеркивают в ФАО, не являются исключением — и туда нередко поступают товары с неверной маркировкой (до 30 процентов).
В докладе организации рекомендуется ужесточить требования к маркировке рыбы и морепродуктов, предусмотреть обязательное указание научных названий там, где это возможно, и совершенствовать системы мониторинга.
И напоминают, что для проверки рыбной продукции, включая контроль за заморозкой, подлинность или происхождение, можно использовать современные технологии, в том числе в некоторых случаях ядерные.