Кыргызская модель Шадия Исаева попала на страницы журнала Vogue

Кыргызская модель Шадия Исаева вошла в подборку лучших модных образов на страницах всемирно известного журнала Vogue по итогам Недели моды в Сеуле.

Ее фото опубликовано в материале The Best Street Style Photos From the Fall 2026 Shows in Seoul, подготовленном фотографом Ян Чул Кимом для Vogue Runway.

Шадия Исаева запечатлена в традиционном кыргызском чапане и головном платке, что привлекло внимание мировой аудитории. По словам самой модели, на четвертый день Недели моды в Сеуле она решила надеть вещи своих близких — чапан дедушки и платок бабушки — в память о родных и чтобы показать культуру Кыргызстана через личные символы.