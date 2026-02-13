Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 февраля днем дожди. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

Памятные даты

Всемирный день радио

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к нему (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио.

В век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Международный день презерватива

Эта дата вошла в мировые календари в 2007 году.

Цель дня — рассказать сексуально активным людям о презервативе как о надежном методе контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Григорий Бурлин

Фото open.kg. Григорий Бурлин

Родился 13 февраля 1915 года в селе Горячеводск близ Пятигорска Ставропольского края. В Киргизию приехал в 1947-м.

Творческая судьба началась уже в зрелом возрасте. Решающую роль в обращении к скульптуре сыграло знакомство в 1951 году с Ольгой Мануйловой, которая обучила Григория Бурлина основам искусства лепки. С 1961-го— член Союза художников СССР.

Автор таких работ, как «Портрет акына Алымкула Усенбаева», «Голова чабана», «Песня из глубины веков», «Портрет пожилого киргиза в тюбетее» и многих других.

Родился профессор Карыпбек Алымкулов

Фото из интернета. Карыпбек Алымкулов

Родился 13 февраля 1938 года. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, отличник образования КР.

Крупный специалист в области силовых электрических машин для электроприводов малой мощности. Разработанные под его руководством электродвигатели общепромышленного, специального и бытового назначения серийно выпускаются более чем на 20 заводах, в том числе в Кыргызстане.

Свою научную деятельность сочетает с подготовкой научных и инженерных кадров.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий, автор более 10 изобретений.

Родился кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Родился в 1939 году в селе Апыртан Джалал-Абадской области. Трижды депутат парламента, известный кинорежиссер, народный артист КР.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных картин, а также теле- и кинофильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Арман», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечались призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл».

«Кыргызтелефильму» присвоено имя кинорежиссера.

В столице улица Баха переименована в улицу Садырбаева.

Умер в 2008-м.

