Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, а также экранизации романа Эмили Бронте и рассказа Дона Уинслоу.

1 «Оюн» (триллер)

В городе появляется необычный маньяк, убивающий людей, которые так или иначе навредили обществу своими поступками. Среди жертв оказываются, конечно же, мошенники, коррупционеры, закладчик, педофил и много других. За это необычное дело берется детектив Калыс. Ему предстоит разгадать все тайны и связь жертв между убийцей.

2 «Махабатым» (комедия)

Можно ли вернуть любовь спустя 15 лет? Болот уехал на заработки, оставив жену Гульзат и десятилетнюю дочь Бегимай. Все эти годы Гульзат хранила ему верность и одна растила дочку. Услышав, что Бегимай готовится к свадьбе, а Гульзат принимает предложение от другого мужчины, Болот возвращается в Бишкек и начинает разрушать выстроенную жизнь семьи.

3 «Грозовой перевал» (драма)

По пути домой хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо подбирает на дороге одинокого сироту. Так Хитклифф обретает дом, семью и близкую подругу — с хозяйской дочерью Кэтрин они становятся неразлучны. После смерти мистера Эрншо дом наследует Хиндли, брат Кэтрин.

4 «Улыбка. Зарождение зла» (ужасы)

Однажды в клинике появляется таинственная пациентка, демоническая улыбка которой вызывает ряд трагических смертей. Группе молодых людей нужно разгадать тайну проклятия пациентки до того, как они станут следующими жертвами. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.

5 «Ограбление в Лос-Анджелесе» (триллер)

Дерзкие ограбления неуловимого вора Дэвиса вдоль знаменитого шоссе 101 поставили полицию в тупик. Планируя последнее дело, которое должно стать «ударом всей жизни», он сталкивается с разочаровавшимся страховым брокером Шэрон, переживающей собственный переломный момент. Неожиданное сотрудничество между ними привлекает внимание настойчивого детектива Лу, который стремится раскрыть дело любой ценой, повышая ставки до предела.

6 «Goat: Мечтай по-крупному» (мультфильм)

Козел Уилл Харрис получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе — контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнеры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.