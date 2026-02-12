Таиланд может сократить безвизовый период до 30 дней для туристов из 90 стран

Таиланд может сократить безвизовый период с 60 до 30 дней для граждан из более 90 стран, сообщает газета Bangkok Post.

По данным Министерства туризма и спорта, данная мера не должна оказать негативного влияния на туристическую отрасль королевства, поскольку большинство иностранных туристов в среднем проводят в стране менее месяца.

Постоянный секретарь ведомства Наттхрия Тхавивонг заявила, что «новый комитет, созданный премьер-министром и возглавляемый постоянным секретарем иностранных дел, планирует пересмотреть визовые меры, включая 60-дневное безвизовое пребывание для посетителей из 93 стран».

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше, чем на 30 дней, то могут в обычном порядке запросить продление [пребывания]», — сказала она.