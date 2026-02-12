06:16
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

Таиланд может сократить безвизовый период до 30 дней для туристов из 90 стран

Таиланд может сократить безвизовый период с 60 до 30 дней для граждан из более 90 стран, сообщает газета Bangkok Post.

По данным Министерства туризма и спорта, данная мера не должна оказать негативного влияния на туристическую отрасль королевства, поскольку большинство иностранных туристов в среднем проводят в стране менее месяца.

Постоянный секретарь ведомства Наттхрия Тхавивонг заявила, что «новый комитет, созданный премьер-министром и возглавляемый постоянным секретарем иностранных дел, планирует пересмотреть визовые меры, включая 60-дневное безвизовое пребывание для посетителей из 93 стран».

«Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня. Если они хотят остаться дольше, чем на 30 дней, то могут в обычном порядке запросить продление [пребывания]», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/361732/
просмотров: 1069
Версия для печати
Материалы по теме
В Таиланде катер столкнулся с рыболовецким судном: на борту были туристы из КР
Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников
Бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются. Трамп обещает помирить страны
На границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения
Таиланд и Камбоджа в присутствии Дональда Трампа подписали «мирную сделку»
Премьером Таиланда стал политик, выступающий за декриминализацию марихуаны
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Перемирие. В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей
Конфликт Таиланда и Камбоджи. Бангкок и Пномпень согласились начать переговоры
Конфликт Таиланда и Камбоджи: перемирия не получилось, стрельба продолжается
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице