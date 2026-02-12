Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования возместил аптекам Кыргызстана 409,7 миллиона сомов за лекарства, отпущенные в 2025 году по льготным рецептам.

Как отметили в ФОМС, выплаты позволили тысячам застрахованных граждан получить необходимую терапию, оплатив лишь часть стоимости препаратов.

Льготные лекарства назначаются семейными врачами строго по медицинским показаниям, напомнили в фонде. Их отпуск осуществляется по электронным рецептам. Получить препараты можно только в аптеках, сотрудничающих с ФОМС.

Напомним, лекарства оплачиваются государством частично — ФОМС компенсирует до 50 процентов стоимости препарата в виде скидки.

Граждан просят своевременно проверять свой страховой статус и обращаться к семейному врачу для получения консультации и назначения льготных лекарственных средств.