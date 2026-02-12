06:16
Общество

Минстрой завершит объекты компании «Доолот курулуш»

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства завершит проблемные объекты компании «Доолот курулуш». Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня министр Нурдан Орунтаев встретился с дольщиками на строительной площадке жилого комплекса «Кудайберген». Встреча прошла с участием заместителей министра, руководителей профильных департаментов и представителей компании.

По данным министерства, граждане приобрели квартиры в этом комплексе четыре года назад, однако до сих пор не получили жилье из-за остановки строительства и финансовых проблем застройщика. Ранее ведомство выдавало компании обязательные предписания о возобновлении работ, однако из-за нехватки средств строительство не велось.

Сообщается, что руководство «Доолот курулуш» передало проблемные объекты в ведение Минстроя для их полного завершения и последующей передачи квартир дольщикам.

Напомним, 22 января президент Садыр Жапаров поручил проверить деятельность строительной компании после обращений граждан. Ранее сообщалось, что с дольщиков собрали свыше 1 миллиарда сомов, пострадали более тысячи человек. Обстоятельства выясняет рабочая комиссия.
