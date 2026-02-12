06:16
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

Итоги года в Бишкеке: сколько убрали мусора, посадили деревьев и заменили лифтов

В столице на итоговом заседании коллегии мэрии Бишкека обсудили результаты социально-экономического развития города за 2025 год и задачи на 2026-й. Совещание прошло 12 февраля в театре «Тунгуч» под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

С докладом по жилищно-коммунальному хозяйству выступил первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков. По его данным, муниципальное предприятие «Тазалык» в прошлом году выполнило работы по муниципальному заказу на 1,37 миллиарда сомов — это на 325,6 миллиона больше, чем в 2024-м. Площадь санитарной очистки увеличилась до 11,1 миллиона квадратных метров. Абонентская база по вывозу твердых бытовых отходов достигла 1,04 миллиона человек, поступления составили 913,9 миллиона сомов при плане 804,8 миллиона (113,6 процента).

В рамках озеленения высажено 18 тысяч 755 деревьев и кустарников, более 1,58 миллиона однолетних цветов, свыше 8 тысяч кустов роз и около 229 тысяч луковиц тюльпанов. Также очищены русла рек Аламедин и Ала-Арча — вывезено около 107 тысяч тонн мусора и наносов.

Муниципальное предприятие «Бишкексвет» заменило 1 тысячу 161 лампу, проложило почти 280 километров самоизолированных проводов, установило и обновило 18 тысяч 571 светодиодный светильник и 1 тысячу 329 опор освещения.

В рамках обновления лифтового хозяйства заключены договоры на поставку и установку 100 лифтов, из них 36 уже заменены.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/361773/
просмотров: 564
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице
В Бишкеке высадят 50 тысяч саженцев и построят 5 теплиц
В Бишкеке построят второй мусороперерабатывающий завод
Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным
Генплан без трамвая невозможен. Мэрия ответила на критику горожан
За мэрией Бишкека начали строить новое здание с паркингом
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду
Бишкек может запустить городские поезда: мэрия изучает вопрос
Мэрия Бишкека выставила на аукцион 77 единиц транспорта
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице