Общество

В Бишкеке построят второй мусороперерабатывающий завод

Фото мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев

На заседании коллегии мэрии Бишкека подвели итоги развития города за 2025 год и обозначили планы на 2026-й, включая расширение системы переработки отходов и строительство второго мусороперерабатывающего завода.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что 27 декабря 2025 года в городе открыли первый в Центральной Азии экотехнологический завод по переработке твердых бытовых отходов мощностью 1–1,2 тонны в сутки с выработкой электроэнергии до 30 мегаватт-часов. На сегодня на предприятии переработано 80 тысяч тонн отходов.

По его словам, в 2026 году начнется строительство второго аналогичного завода, благодаря чему общая мощность комплекса достигнет 3 тысяч тонн в сутки. Это позволит перерабатывать отходы не только столицы, но и Чуйской области.

Параллельно продолжается развитие сортировочного и перерабатывающего комплекса мощностью 100 тонн в сутки. Кроме того, в 2026 году планируется запуск завода по глубокой переработке отходов, где будут производить продукцию для муниципальных предприятий — скамейки, урны, люки, тротуарную плитку и другие изделия.
