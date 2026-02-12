Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом

Верховный суд Кыргызстана подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны по вопросам практической подготовки студентов. Встреча с ректорами и проректорами университетов прошла 12 февраля в здании суда.

Как сообщили в пресс-службе ВС, стороны обсудили углубление взаимодействия между судебной системой и университетским сообществом, включая организацию практики студентов в судах, проведение совместных научно-практических мероприятий и обмен экспертным опытом.

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев отметил, что судебной системе нужны не только юристы, но и специалисты в сфере IT, кибербезопасности, финансов, аналитики и коммуникаций. Поэтому к сотрудничеству пригласили также вузы, не имеющие юридических факультетов.

Среди ключевых направлений взаимодействия:

организация производственной и преддипломной практики студентов в судах с наставниками из числа судей и сотрудников аппарата;

проведение совместных конференций, круглых столов и экспертных дискуссий;

обмен аналитическими и методическими материалами для обновления образовательных программ;

повышение квалификации преподавателей и участие ученых в программах Высшей школы правосудия.

Во встрече участвовали руководители Национальной академии наук, КНУ имени Жусупа Баласагына, КРСУ имени Бориса Ельцина, КГТУ имени Исхака Раззакова, ОшГУ, АУЦА, университета «Манас» и других вузов.

По итогам мероприятия стороны договорились развивать долгосрочное сотрудничество. Участники также предложили провести национальную научно-практическую конференцию ко Дню Конституции с участием судей, ученых и представителей вузов.