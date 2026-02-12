Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну

Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вернется в Кыргызстан завтра утром. Об этом в соцсетях написал его сторонник Нургазы Анаркулов.

По его словам, решение о возвращении принято, несмотря на то, что лечение Ташиева еще не завершено.

«В настоящее время в социальных сетях распространяются различные предположения о том, приедет ли народный генерал Камчыбек Ташиев в КР. В связи с этим я посчитал необходимым уточнить: он приедет в страну утром, несмотря на то, что лечение еще не полностью завершено из-за сложившейся ситуации», — отметил Нургазы Анаркулов.

Он также заметил, что бывший руководитель ГКНБ попросил своих сторонников не приходить в аэропорт и не организовывать встречу.