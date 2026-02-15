Неделя-24. Громкая отставка Камычыбека Ташиева, и дело о массовых беспорядках

Президент Садыр Жапаров провел масштабную реорганизацию системы национальной безопасности. Глава государства отправил в отставку Камчыбека Ташиева, возглавлявшего ГКНБ с 2020 года. Он объяснил это решение необходимостью укрепления единства страны и предотвращения раскола в обществе. Вслед за председателем должностей лишились почти все его заместители.

Исполняющим обязанности главы спецслужбы стал Жумгалбек Шабданбеков. Его новыми заместителями стали: Рустам Мамасадыков (первый зам), Алишер Эрбаев (директор Антитеррористического центра) и Уранбек Шадыбеков (директор Центра кибербезопасности).

Одновременно с этим из состава ГКНБ вывели ключевые подразделения. Пограничную службу преобразовали в самостоятельное ведомство под руководством Абдикарима Алимбаева.

На базе 9-го управления ГКНБ создали Службу государственной охраны, которая теперь подчиняется напрямую президенту. Ее возглавил Сыргак Бердикожоев.

Кроме того, назначен новый секретарь Совета безопасности. Это место занял Адилет Орозбеков.

Фото МВД. Задержанные по делу о массовых беспорядках авторы и подписанты «обращения 75»

МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках после публикации коллективного обращения 75 общественных деятелей с требованием немедленно провести новые президентские выборы. В рамках дела задержали ряд известных политиков и бывших чиновников, включая Бекболота Талгарбекова, Курманбека Дыйканбаева, Эмилбека Узакбаева, а также экс-замминистра МВД Курсана Асанова и бывшего губернатора Аалы Карашева. Следствие считает, что их заявления дестабилизируют ситуацию в республике.

Одновременно с этим Садыр Жапаров официально обратился в Конституционный суд за разъяснением норм о сроках президентских полномочий. Поводом стали разногласия среди экспертов о том, когда начался текущий срок главы государства и как определять даты следующих выборов в связи с принятием новой Конституции в 2021 году. Суд рассмотрит обращение 17 февраля 2026-го в первоочередном порядке.

Фото Жогорку Кенеша. Новый торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев

Нурланбек Тургунбек уулу добровольно ушел с поста торага Жогорку Кенеша. Он занимал пост с 2022 года, а в декабре 2025 года занял его повторно. «Хочу отметить, что я никогда не работал на одного или двух людей, я всегда работал в интересах страны, кыргызского народа. Я никуда не ухожу, буду работать в качестве депутата. Мы должны научиться работать без интриг для сохранения политической стабильности», — заявил Нурланбек Тургунбек уулу.

Новым торага Жогорку Кенеша избрали депутата Марлена Маматалиева. Его кандидатуру поддержали 77 депутатов, против выступили пятеро. Марлен Маматалиев был единственным кандидатом на пост спикера.

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов назвал санкции Запада против кыргызстанских банков и компаний необоснованным вмешательством во внутренние дела. Он отметил, что Бишкек предлагал провести совместный аудит компаний, попавших в списки, но инициативу проигнорировали. Ранее под ограничения ЕС, США и Великобритании попали «Керемет Банк», «Капитал Банк» и ряд других финансовых организаций.

В то же время в Кыргызстане отчитались об успехах цифровых реформ. Благодаря программе «Правительственные акселераторы» время получения разрешений на перевозки в Китай сократилось в 144 раза — с 24 часов до 10 минут. Также упростили транспортный контроль на границах ЕАЭС, внедрив электронный обмен данными, устранив административные барьеры для бизнеса.

Фото 24.kg. Мэр Бишкека на встрече с жителями Новопавловки

В Новопавловке решили проблему строительства дороги через местное кладбище. Мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что улицу Профсоюзную продлят в объезд захоронений, чтобы не допустить нарушения санитарных норм и повреждения могил. Для этого властям придется снести четыре жилых дома с выплатой компенсаций владельцам.

В Джалал-Абадской области расследуют шокирующий случай : в селе Арстанбап дедушку подозревают в изнасиловании собственной несовершеннолетней внучки, которая забеременела. Подозреваемый дал признательные показания и находится в СИЗО, однако на семью пострадавшей оказывается давление со стороны родственников и односельчан.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

