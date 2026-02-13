На базе НЦОМиД выполнили 80-ю пересадку почки, в очереди еще более 200 человек

Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) с 2018-го по 2026 год пересадили 80 почек. Об этом сообщили в медучреждении.

По данным центра, с января 2024 года выполняются бесплатные бюджетные операции по пересадке почки за счет государства. Сделано 38 таких операций.

12 февраля 2026 года выполнена очередная бюджетная операция. Пациент-реципиент А.Н., 39 лет, в течение восьми месяцев находился на хроническом программном гемодиализе. У него хроническая болезнь почек пятой стадии. Операция прошла успешно, состояние реципиента оценивается как стабильное, он находится в реанимации отделения трансплантологии НЦОМиД. Донором стал его родной брат А.М., 37 лет.

Отделение трансплантологии НЦОМиД оснащено современной аппаратурой, специализированными помещениями и обеспечено квалифицированной медицинской бригадой.

Впервые в истории НЦОМиД налаживается методология иммунологического тестирования при трансплантации почки. Такие исследования являются ключевыми элементами современной трансплантологии и обеспечивают индивидуальный подбор донора, прогнозирование риска отторжения, корректировку иммуносупрессивной терапии, снижение частоты острых и хронических отторжений, увеличение срока жизни пересаженной почки. Для внедрения данного исследования специалисты проходили обучение в Турции и России.

«Развитие программы трансплантологии — одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения. Благодаря государственной поддержке и профессионализму отечественных хирургов высокотехнологичные операции сегодня успешно проводятся в Кыргызстане. Это позволяет спасать жизни граждан без необходимости выезда за рубеж», — отметили в НЦОМиД.

По его данным, сегодня в очереди для трансплантации почки находятся 206 пациентов с пятой стадией хронической болезни почек. Медицинская бригада НЦОМиД при МЗ КР на постоянной основе принимает пациентов для консультации, подготовки к возможной будущей операции.