На базе НЦОМиД выполнили 80-ю пересадку почки, в очереди еще более 200 человек

Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) с 2018-го по 2026 год пересадили 80 почек. Об этом сообщили в медучреждении.
По данным центра, с января 2024 года выполняются бесплатные бюджетные операции по пересадке почки за счет государства. Сделано 38 таких операций.
Отделение трансплантологии НЦОМиД оснащено современной аппаратурой, специализированными помещениями и обеспечено квалифицированной медицинской бригадой.
Впервые в истории НЦОМиД налаживается методология иммунологического тестирования при трансплантации почки. Такие исследования являются ключевыми элементами современной трансплантологии и обеспечивают индивидуальный подбор донора, прогнозирование риска отторжения, корректировку иммуносупрессивной терапии, снижение частоты острых и хронических отторжений, увеличение срока жизни пересаженной почки. Для внедрения данного исследования специалисты проходили обучение в Турции и России.
«Развитие программы трансплантологии — одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения. Благодаря государственной поддержке и профессионализму отечественных хирургов высокотехнологичные операции сегодня успешно проводятся в Кыргызстане. Это позволяет спасать жизни граждан без необходимости выезда за рубеж», — отметили в НЦОМиД.
По его данным, сегодня в очереди для трансплантации почки находятся 206 пациентов с пятой стадией хронической болезни почек. Медицинская бригада НЦОМиД при МЗ КР на постоянной основе принимает пациентов для консультации, подготовки к возможной будущей операции.
Контакты врачей НЦОМиД для консультации
- Болот Эсембаев — заместитель главного врача по хирургии, 0778670006.
- Насира Бейшебаева — специалист по трансплантации, 0700627716.
- Мирбек Байзаков — заведующий отделением трансплантологии, 0550227701.