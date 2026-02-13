02:34
Общество

Почти 4 миллиона сомов потратит Минэкономики на встречу зарубежных гостей

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана объявило тендер на закупку услуг по организации официальных мероприятий по встрече зарубежных делегаций. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на встречи гостей планируют выделить 3 миллиона 931,4 тысячи сомов.

В техническом задании указаны требования к транспорту, водителям, чайному столу для встречи в аэропорту, кофе-брейкам, обедам и ужинам, а также по концертной программе, аренде конференц-залов, цветочным композициям и другим моментам.

Предложения поставщиков принимают до 27 февраля.
