Общество

Отстрел собак в Бишкеке. Мэрия прокомментировала конфликт

Фото мэрии Бишкека

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» отстреливают собак на одной из улиц Бишкека. Это вызвало бурю негодования пользователей в социальных сетях.

Как сообщила мэрия столицы, муниципальное предприятие «Тазалык» проводило отстрел собак на основании решения Ленинской районной администрации города Бишкека от 11 февраля.


Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс

По официальным данным, на частном участке в МТУ «Новопавловка» содержалось более 30 собак и 50 кошек, что превышает нормы содержания домашних животных.

Как уточняет мэрия, у животных нет подтверждения о вакцинации и ветеринарные паспортов.

«В ходе проведения мероприятий гражданка проявляла агрессивное поведение и активно препятствовала выполнению служебных обязанностей сотрудников. Кроме того, она намеренно выпустила собак в сторону сотрудников, что создало прямую угрозу их жизни и здоровью», — заявили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в муниципалитете, в городе Бишкеке на территории одного домовладения разрешено держать не более 2 собак и 3 кошек. К хозяйке животных более семи раз приезжали сотрудники органов внутренних дел, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной службы.

«В результате возникшей опасной ситуации произведена вынужденная мера реагирования — отстрел одной собаки, представляющей непосредственную угрозу. Подчеркиваем, что отстрел других собак не производился», — дополнили в пресс-службе мэрии.

