02:35
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

В Баткене проводят рейд «Крутой»: 31 протокол и четверо пьяных за рулем

В Баткенской области с 12 по 17 февраля 2026 года проводится профилактическое мероприятие под названием «Крутой». В основном оно затрагивает город Кызыл-Кия, сообщили в региональном УВД.

По его данным, цель операции — обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и создание условий для спокойной жизни граждан.

К рейдам привлекли сотрудников областного и городского отделов внутренних дел, которые работают  круглосуточно в усиленном режиме. Все контролирует заместитель начальника УВД Баткенской области полковник милиции Нурмат Давлетов.

В рамках рейда провели индивидуальные профилактические беседы с ранее судимыми и гражданами, состоящими на учете по линии экстремизма. Им напомнили о необходимости соблюдения законодательства и недопустимости противоправных действий.

Кроме того, в общественных местах и зонах массового скопления людей организованы рейды по поддержанию правопорядка.

УВД
Фото УВД
Сотрудники службы обеспечения безопасности дорожного движения составили 31 протокол за нарушение Правил дорожного движения. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, их транспортные средства водворили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/361931/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
«Синтетика и притон». В Бишкеке проверяют ночные заведения
Два огнестрельных оружия сдали жители Бишкека в рамках акции «Арсенал»
В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
В Бишкеке выявили стройплощадки без единого паспорта
В Первомайском районе Бишкека выявлены притоны для оказания интимных услуг
В караоке-клубах и ночных заведениях страны СБНОН провела рейды
Подростков-нарушителей в Ошской области ищут в компьютерных клубах и скверах
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, пятница
23:37
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди
20:58
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским
20:17
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися