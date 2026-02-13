В Баткене проводят рейд «Крутой»: 31 протокол и четверо пьяных за рулем

В Баткенской области с 12 по 17 февраля 2026 года проводится профилактическое мероприятие под названием «Крутой». В основном оно затрагивает город Кызыл-Кия, сообщили в региональном УВД.

По его данным, цель операции — обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и создание условий для спокойной жизни граждан.

К рейдам привлекли сотрудников областного и городского отделов внутренних дел, которые работают круглосуточно в усиленном режиме. Все контролирует заместитель начальника УВД Баткенской области полковник милиции Нурмат Давлетов.

В рамках рейда провели индивидуальные профилактические беседы с ранее судимыми и гражданами, состоящими на учете по линии экстремизма. Им напомнили о необходимости соблюдения законодательства и недопустимости противоправных действий.

Кроме того, в общественных местах и зонах массового скопления людей организованы рейды по поддержанию правопорядка.

Фото УВД

Сотрудники службы обеспечения безопасности дорожного движения составили 31 протокол за нарушение Правил дорожного движения. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, их транспортные средства водворили на штрафстоянку.