«Город должен быть ориентирован на человека». Архитекторы обсудили Генплан-2050

В Бишкеке прошло урбан-мероприятие «Шааркана» под названием «Генплан: как номадическое мышление формирует живой город». В обсуждении приняли участие экс-главный архитектор столицы Марат Жороев, архитектор-урбанист, член Союза архитекторов Нурислам Мырзаканов, доцент антропологии Американского университета в Центральной Азии Эмиль Насретдинов и основатель площадки «Шааркана» Атай Самыйбек уулу.
На протяжении более полугода в городе продолжаются дискуссии вокруг главного градостроительного документа. Однако, как отметили участники встречи, у горожан по-прежнему остается немало вопросов.
«Саманный пояс» и уплотнение центра
По словам архитектора Марата Жороева, Бишкек по-прежнему развивается неравномерно.
«Кыргызы — древние кочевники, но сегодня мы осели в столице, и нам нужно сделать ее комфортной для жизни. Город по-прежнему окутан саманным поясом — он был и в старом Генплане, и в новом. По сути, мало что изменилось: все сосредоточено в центре, а окраины разрознены и имеют низкую плотность населения, но пробки там все равно есть», — отметил он.
Марат Жороев раскритиковал новый Генплан, заявив, что документ, по его мнению, ориентирован, прежде всего, на строительство многоэтажных домов, а не на создание комфортной среды для людей.
Он также напомнил, что южная часть столицы ранее рассматривалась как зеленая рекреационная зона, однако сегодня активно застраивается. «Дома размещают как тетрис. В будущем это может превратиться в гетто-район», — считает архитектор.
«Только в Бишкеке можно убрать троллейбусы из-за проводов и вернуться к трамваям, у которых основной частью являются провода», — подчеркивает Марат Жороев.
Генплан или мастер-план?Основатель «Шаарканы» Атай Самыйбек уулу отметил, что во время общественных обсуждений жители в основном поднимали вопросы, касающиеся личных домов и участков, а не стратегического развития города в целом.
Эксперты сошлись во мнении, что формат Генплана как жесткого документа долгосрочного планирования постепенно устаревает. Более современным инструментом считается мастер-план — гибкий документ стратегического пространственного развития, который легче адаптировать к изменениям.
Доцент антропологии в Американском университете в Центральной Азии Эмиль Насретдинов выразил мнение, что устарели как сам Генплан, так и методики мастер-планирования.
«Мы не можем планировать город на 25 лет вперед в жесткой, фиксированной форме. Возможно, стоит вообще отказаться от традиционной методики работы с Генпланом и искать собственный подход», — считает он.
Автомобильно-центричный город и «индекс счастья»Архитектор-урбанист Нурислам Мырзаканов подчеркнул, что плотность и характер застройки напрямую влияют на качество жизни горожан.
Автомобильно-центричный город делает людей несчастными.Нурислам Мырзаканов
«Бишкек сегодня крутится вокруг машин. От проектировщиков требуют парковочные места, а это усиливает стресс и снижает физическую активность», — отметил он.
По его словам, город становится неудобным для пешеходов, тогда как именно возможность передвигаться пешком делает среду более комфортной. В качестве примера он привел Стамбул, где центр города насыщен общественными пространствами и достопримечательностями, доступными для прогулок.
Участники встречи сошлись во мнении, что Бишкеку необходим более гибкий, человекоориентированный подход к планированию, при котором в приоритете будут не квадратные метры застройки, а качество городской среды и благополучие жителей.