Общество

Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры

В Бишкеке прошли переговоры министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Министры обсудили ход строительства индустриального торгово-логистического комплекса на границе и создание оптово-распределительного центра в Алматинской области для хранения сельхозпродукции.

МИД КР
Фото МИД КР. Жээнбек Кулубаев (справа) и Ермек Кошербаев
Еще одним вопросом обсуждения стал проект альтернативной автодороги Иссык-Куль — Алматы, а также модернизация мостов и пунктов пропуска на кыргызско-казахской государственной границе.

Стороны договорились о более глубоком изучении потенциала в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации.

Министры подтвердили намерение расширять сотрудничество в образовании и медицине. Жээнбек Кулубаев пригласил соседей на VI Всемирные игры кочевников, которые в этом году пройдут в Кыргызстане.

Дипломаты также согласовали график взаимных визитов на высшем уровне на 2026 год и подтвердили готовность к взаимной поддержке в рамках международных организаций.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/361933/
