Общество

График временного закрытия КПП на границе Кыргызстана с Китаем изменился

В связи с празднованием Китайского Нового года по инициативе КНР внесены изменения в график закрытия пунктов пропуска на государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба ГПС КР.

По ее данным, корректировки затронули два пункта пропуска:

  • КПП «Иркештам-автодорожный» закрывается с 22.00 16 февраля до 08.00 20 февраля;

  • КПП «Торугарт-автодорожный» закрывается с 22.00 16 февраля до 08.00 20 февраля.

По данным Пограничной службы, в эти дни через КПП не будет пропуск людей, транспортных средств и грузов.
