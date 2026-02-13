Лжесотрудники ГКНБ и Нацбанка обманули бишкекчанку почти на 1 миллион сомов

В Бишкеке пресечена преступная схема с использованием мессенджеров. Следственной службой УВД Первомайского района расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы столицы.

По данным милиции, 23 сентября 2025 года неизвестные лица, действуя обманным путем, звонили потерпевшей через мессенджер WhatsApp, представляясь сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка Кыргызстана. Введя женщину в заблуждение, злоумышленники завладели ее денежными средствами в размере 988 тысяч 233 сома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУВД Бишкека задержали двоих подозреваемых — Э.Б., 1999 года рождения, и Д.С., 2005 года рождения. На основании статьи 96 УПК КР они водворены в ИВС ГУВД столицы.

Фото ГУВД

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению других возможных участников преступной схемы и всех обстоятельств дела.

ГУВД Бишкека призывает граждан не передавать денежные средства неизвестным лицам, которые по телефону или через интернет представляются сотрудниками государственных органов, и проявлять бдительность.