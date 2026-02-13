В Суусамыре поиски мужчины под лавиной продолжатся утром

В Жайылском районе Чуйской области временно приостановлены поиски мужчины, пропавшего под снежной лавиной в урочище Бороондуу Суусамырского айыльного аймака. Работы остановлены из-за наступления темноты и сложных погодных условий.

По данным МЧС, 12 февраля лавина накрыла 59-летнего мужчину Д.А., который находился на пастбище вместе с 50 овцами и одной лошадью.

По поручению министра чрезвычайных ситуаций, сегодня, 13 февраля, с 03.00 к поисково-спасательной операции были привлечены 24 спасателя из территориальных подразделений и ведомственных структур МЧС.

В ходе работ обнаружены туши 10 овец. Сам мужчина пока не найден.

Спасатели остановились на ночлег в доме чабанов, расположенном в пяти километрах ниже места схода лавины. Поисковая операция будет продолжена 14 февраля.