Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 февраля днем переменная облачность. Температура воздуха ожидается +15 градусов.

У кого намечается той

Нурбек Изабеков

Родился 15 февраля 1970 года. Главный тренер женской сборной Кыргызстана по вольной борьбе.

Памятные даты

Всемирный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001-м по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадии, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у 8 процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много — около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.

Завершился вывод советских войск из Афганистана

24.kg
Фото 24.kg. В музее Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Москва)

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

14 апреля 1988-го принято совместное советско-американское соглашение «О взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану», согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию страны к 15 февраля 1989 года. Что и было выполнено советской стороной.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.

Родился государственный деятель Зулумбек Джамашев

Родился в 1924 году в селе Кара-Куль Сузакского района Джалал-Абадской области. Советский государственный деятель, председатель Верховного суда Киргизской ССР.

В 1974-м избран председателем Верховного суда КиргССР, в этой должности проработал 15 лет.

Зулумбеку Джамашеву была назначена пенсия за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, являлся заслуженным юристом, награжден орденом «Знак Почета» и другими правительственными наградами.

Умер 1 января 2016 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

