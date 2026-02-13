ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов пересмотрела итоги выборов в Жогорку Кенеш в многомандатном округе № 13, где ранее результаты были отменены. ЦИК признала выборы состоявшимися и аннулировала результаты одного из кандидатов.
Основанием для повторного рассмотрения стали материалы расследования Министерство внутренних дел КР. По их данным, выявленные нарушения — установка мобильных телефонов на избирательных участках — связаны со сторонниками кандидата Бакыта Сыдыкова. В отношении других кандидатов уголовные дела не возбуждались.
По итогам заседания ЦИК приняла ряд решений. Она отменила свое прежнее постановление, которым ранее были аннулированы итоги голосования в округе № 13. Одновременно выборы признали состоявшимися.
ЦИК аннулировала результаты только кандидата Бакыта Сыдыкова в связи с установленными нарушениями, о которых сообщило МВД.
С учетом перерасчета голосов комиссия признала избранными депутатами Айбека Алтынбекова, Таланта Мамытова и Айгуль Карабекову.
Кроме того, отменено решение о назначении повторных выборов в этом округе.
За принятие постановления проголосовали девять членов ЦИК, двое выступили против.
Напомним, ранее ЦИК отменила результаты голосования в округе № 13 из-за нарушений и назначил повторные выборы.
Досрочные парламентские выборы прошли в Кыргызстане 30 ноября 2025 года.
В избирательном округе № 13 зарегистрировали 65 тысяч 16 избирателей. Проголосовали 30 тысяч человек, что составило 39,44 процента. Всего по округу баллотировались 14 кандидатов.
По итогам голосования Бакыт Сыдыков набрал 17 тысяч 397 голосов. Вторым стал Айбек Алтынбеков — 13 тысяч 477 голосов. Среди женщин-кандидатов наибольшую поддержку получила Айгул Карабекова — 8 тысяч 839 голосов. Талант Мамытов набрал более 12 тысяч голосов.
Округ № 13 расположен в Ноокенском районе Джалал-Абадской области. В его состав входят часть Базар-Коргонского района, Кенешский, Арстанбап-Атинский и Сайдыкумский айыльные аймаки, Д.Садырбаевский, Э.Алиевский и Момбековский айыльные аймаки, а также города Кочкор-Ата и Майлуу-Суу.