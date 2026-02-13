ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов пересмотрела итоги выборов в Жогорку Кенеш в многомандатном округе № 13, где ранее результаты были отменены. ЦИК признала выборы состоявшимися и аннулировала результаты одного из кандидатов.

Основанием для повторного рассмотрения стали материалы расследования Министерство внутренних дел КР. По их данным, выявленные нарушения — установка мобильных телефонов на избирательных участках — связаны со сторонниками кандидата Бакыта Сыдыкова. В отношении других кандидатов уголовные дела не возбуждались.

По итогам заседания ЦИК приняла ряд решений. Она отменила свое прежнее постановление, которым ранее были аннулированы итоги голосования в округе № 13. Одновременно выборы признали состоявшимися.

ЦИК аннулировала результаты только кандидата Бакыта Сыдыкова в связи с установленными нарушениями, о которых сообщило МВД.

С учетом перерасчета голосов комиссия признала избранными депутатами Айбека Алтынбекова, Таланта Мамытова и Айгуль Карабекову.

Кроме того, отменено решение о назначении повторных выборов в этом округе.

За принятие постановления проголосовали девять членов ЦИК, двое выступили против.

Напомним, ранее ЦИК отменила результаты голосования в округе № 13 из-за нарушений и назначил повторные выборы.