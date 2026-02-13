Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским

Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев провел встречу с помощником президента Российской Федерации, председателем комиссии по историческому просвещению при президенте РФ Владимиром Мединским. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам госсекретаря, стороны обсудили подходы к написанию истории, содержание учебников, события 1916 года (Уркун), а также историю Панфиловской дивизии. Отдельное внимание уделили истории кыргызско-российских отношений.

«Немного поспорили и подробно обменялись мнениями. Обсуждение продолжим», — отметил Арслан Койчиев.

Арслан Койчиев отметил, что в соответствии с ранее подписанным меморандумом стороны согласовали сотрудничество по четырем направлениям:

создание условий для кыргызских ученых для работы в российских архивах;

проведение международной конференции, посвященной событиям 1916 года;

свободный обмен мнениями по содержанию учебников без взаимного давления;

продолжение исследований истории Панфиловской дивизии с учетом вклада Кыргызстана.

Владимир Мединский и его команда приглашены к участию в Иссык-Кульском форуме.